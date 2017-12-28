Директор института: В новом орфографическом словаре правила будут увеличены вдвое, некоторые слова будут писаться с одной согласной

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "В новом орфографическом словаре правила будут увеличены вдвое".

Как сообщает Report, об этом на собрании Государственной языковой комиссии Национальной академии наук Азербайджана заявил директор Института языкознания НАНА Мохсун Нагисойлу.

По его словам, в нынешнем словаре 36 правил орфографии: "А в новом орфографическом словаре будет 62 правила. В словарь также включат новые пункты".

М.Нагисойлу отметил, что в новом орфографическом словаре есть новые пункты: "Например, некоторые слова с двумя согласными будут писаться с одной согласной. К примеру, "экспресс" будет писаться как "экспрес" и пр. Кроме того, некоторые слова предлагается писать с дефисом. Например: веб-страница и др. Предусмотрены и другие изменения".