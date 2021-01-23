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Деятельность ряда отделов и лабораторий НАНА будет приостановлена

Деятельность ряда отделов и лабораторий НАНА будет приостановлена Это отражено в решении "Об усовершенствовании структуры и оптимизации управления НАНА"
Наука и образование
23 января 2021 г. 12:08
Деятельность ряда отделов и лабораторий НАНА будет приостановлена

Все вещества, реагенты, стандарты, используемые в научных учреждениях, будут паспортизированы сертификатом производителя или в соответствии с действующим порядком.

Как передает Report, это отражено в решении "Об усовершенствовании структуры и оптимизации управления НАНА".

В решении отмечается, что в научных учреждениях и организациях НАНА выполнение научных и научно-организационных работ в области электронной науки по современным программам и методикам будет осуществляться по согласованию с Институтом информационных технологий НАНА.

Кроме того, при оценке деятельности научных учреждений за основные критерии будут считаться результативность научной, научно-технической деятельности, публикация результатов в научных журналах с высоким рейтингом, ссылки на них, доход в соотношении с потраченными средствами и др.

В решении также отмечается принятие мер в связи с приостановлением деятельности ряда бесперспективных отделов и лабораторий Академии.

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