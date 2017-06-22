Декан факультета инженерии: БВШН уделяет большое внимание возможностям карьерного роста студентов

© BANM

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) началась производственная практика. Об особенностях ее организации, целях и значимости отделу по связям с общественностью БВШН рассказал декан факультета инженерии БВШН Зафар Гурбанов.

Report представляет данное интервью:

– Расскажите о производственной практике, которую организует Бакинская Высшая Школа Нефти. На каких предприятиях проходят практику ваши студенты?

– Являясь одним из ведущих вузов страны, Бакинская Высшая Школа Нефти уделяет большое внимание возможностям карьерного роста своих студентов. С целью применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний студенты БВШН каждый год проходят производственную практику на предприятиях SOCAR, а также в международных компаниях, действующих как в Азербайджане, так и за рубежом, в том числе на химических заводах "PETKIM" и "STAR" в Турции.

В этом году производственную практику проходят 326 студента БВШН. 140 студентов, обучающихся по специальности "Инженер нефти и газа", проходят практику в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) "Бибиэйбет" Производственного объединения "Азнефть", НГДУ имени А. Дж. Амирова, НГДУ имени Г. З. Тагиева, НГДУ имени Абшерона и "28 мая". Студенты, обучающиеся по специальности "Химическая инженерия", проходят производственную практику на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева и в Производственном объединении "Азерихимия". Начиная с 1 июля этого года, для 49 студентов БВШН, обучающихся по специальности "Инженерия по автоматизации процессов", начнется практика в международных компаниях Emerson Process Management, AVANDSIS GROUP, Schneider Electric, NÖC и Avtomatika, ATENAU LTD. Они также впервые пройдут практику в ОАО "Азерсу".

– Расскажите о целях и значимости производственной практики.

– Практика помогает студентам закрепить теоретические и практические знания, полученные в процессе обучения, а также формирует их как специалистов в своей области. Во время практики студенты учатся работать в командес высококвалифицированными и опытными специалистами. Они участвуют в различных проектах и учатся использовать новейшее оборудование и технологии. Помимо этого, студенты изучают правила охраны труда и техники безопасности. Практикантов обеспечивают специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты по нормам, установленным для работников предприятий.

– Чем отличается нынешняя производственная практика от прошлогодней?

– Если в прошлом году задачи перед практикантами ставились со стороны преподавателей Высшей Школы, в этом году студентам даются конкретные задания в соответствии с задачами, поставленными специалистами производственных организаций и компаний, в которых они проходят практику. В процессе практики студенты готовят подробные доклады, которые после проходят через антиплагиатную систему "Turnitin". Только после этой процедуры доклады допускаются к презентации. Затем доклады студентов оценивает специальная комиссия, которая и выставляет итоговую оценку производственной практики.

– Получили ли будущие выпускники БВШН предложения о работе от иностранных компаний?

– Как вам известно, SOCAR проводит в энергетическом секторе политику национализации. Ее главный приоритет – подготовка высококвалифицированных англоязычных специалистов-азербайджанцев, которые смогут работать в нефтегазовом секторе страны, а также участвовать в различных международных проектах. Этой же политики придерживается и Бакинская Высшая Школа Нефти, в которой скоро состоится первый выпуск специалистов. Большинство наших выпускников получили работу, наряду с SOCAR, в ведущих транснациональных компаниях – BP, "STAR" и "PETKİM", "Maire Tecnimont Group", SOCAR Polymer, SOCAR Upstream и SOCAR AQŞ. А некоторые выпускники БВШН с успехом поступили в магистратуру престижных вузов мира.