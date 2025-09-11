Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 11:18
    Число детсадов в Карабахе и Восточном Зангезуре увеличится до 13

    До конца текущего года в Карабахе и Восточном Зангезуре будут функционировать 13 дошкольных образовательных учреждений.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге в преддверии нового учебного года.

    Министр напомнил, что в настоящее время в этих экономических районах функционируют 7 дошкольных образовательных учреждений, где работают 82 воспитателя и обучаются 243 ребенка.

    Амруллаев подчеркнул, что до конца года будут введены в эксплуатацию еще 6 дошкольных учреждений, таким образом общее число достигнет 13. 

