Четверо студентов БВШН изучат опыт Италии

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошел набор студентов для участия в программе стажировки в компании KT - Kinetics Technology, представляющей в Азербайджане итальянскую компанию Maire Tecnimont Group. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, отбор среди студентов пятого курса и магистрантов БВШН провели глава представительства KT - Kinetics Technology в Азербайджане Николло Хеилперн и специалист отдела кадров компании Аида Баширова.

По итогам отборочного процесса возможность принять участие в 17-недельной программе производственной практики в KT - Kinetics Technology получили студентки Гюльсум Алиева и Зарифа Оруджева, обучающиеся по специальности "Инженер-нефтяник", студент Руслан Джебраиллы, обучающийся по специальности "Инженер-химик", и магистрант кафедры "Химическая инженерия" Хаджар Хидаятзаде. Участники программы стажировки знакомятся со структурой и деятельностью компании KT - Kinetics Technology, приобретают опыт работы и учатся применять на производстве теоретические и практические знания, приобретенные во время учебы.

Еще одним результатом успешного сотрудничества БВШН и Maire Tecnimont Group стал прием на работу в KT - Kinetics Technology двух выпускников вуза – Санана Ибрагимова и Рияда Бахшиева. Учитывая динамично развивающиеся партнерские связи Высшей школы и компании, ожидается, что эта цифра возрастет в будущем году.