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    Церемония прощания с академиком Джалалом Алиевым состоится в основном здании НАНА

    Он скончался в возрасте 88 лет

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Скончался член Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), действительный член НАНА, академик Джалал Алирза оглу Алиев. 

    Как сообщили Report в НАНА, академик скончался 1 февраля в 05:00 в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. 

    Церемония прощания с Дж.Алиевым состоится сегодня с 13:00 до 15:00 в основном здании НАНА. В здании начались подготовительные работы в связи с этим. 

    Дж.Алиев родился 30 июня 1928 года в городе Нахчыван. 

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