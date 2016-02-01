Церемония прощания с академиком Джалалом Алиевым состоится в основном здании НАНА

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Скончался член Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), действительный член НАНА, академик Джалал Алирза оглу Алиев.

Как сообщили Report в НАНА, академик скончался 1 февраля в 05:00 в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Церемония прощания с Дж.Алиевым состоится сегодня с 13:00 до 15:00 в основном здании НАНА. В здании начались подготовительные работы в связи с этим.

Дж.Алиев родился 30 июня 1928 года в городе Нахчыван.