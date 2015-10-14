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    ​Центральная научная библиотека НАНА сдана в пользование читателей

    Мероприятие состоялось в рамках посвященных 70-летию академии юбилейных мероприятий

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня Центральная научная библиотека НАНА сдана в пользование читателей.

    Как сообщает Report, в связи с этим состоялась официальная церемония открытия.

    На мероприятии, проводимом в рамках посвященных 70-летию академии юбилейных мероприятий, приняли участие президент НАНА, академик Акиф Ализаде, вице-президенты, представители посольств зарубежных стран в Азербайджане и другие официальные гости.

    В своем выступлении на церемонии вице-президент академии Иса Габиббейли отметил, что библиотека оснащена самой современной технологией: "Завершаются работы по созданию электронного каталога. Это предоставит широкие возможности читателям".

    После выступлений мероприятие продолжилось художественной частью.

    В завершение мероприятия состоялось знакомство с фондами библиотеки, каталогами, читальными залами и персоналом.

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