Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня Центральная научная библиотека НАНА сдана в пользование читателей.

Как сообщает Report, в связи с этим состоялась официальная церемония открытия.

На мероприятии, проводимом в рамках посвященных 70-летию академии юбилейных мероприятий, приняли участие президент НАНА, академик Акиф Ализаде, вице-президенты, представители посольств зарубежных стран в Азербайджане и другие официальные гости.

В своем выступлении на церемонии вице-президент академии Иса Габиббейли отметил, что библиотека оснащена самой современной технологией: "Завершаются работы по созданию электронного каталога. Это предоставит широкие возможности читателям".

После выступлений мероприятие продолжилось художественной частью.

В завершение мероприятия состоялось знакомство с фондами библиотеки, каталогами, читальными залами и персоналом.