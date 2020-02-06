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Бакинская высшая школа нефти признана Советом по высшему образованию Турции

БВШН признан Советом по высшему образованию Турции

Совет по высшему образованию Турции (YÖK) признал Бакинскую высшую школу нефти (БВШН) как высшее учебное заведение, отвечающее высоким стандартам.

Как сообщили Report в БВШН, запрос, отправленный Бакинской школой, получил положительный отзыв от Совета по высшему образованию.

В письме, адресованном от YÖK, говорится, что БВШН включена в список существующих международных организаций Совета по высшему образованию Турции.

Также в соответствии с принятыми в Турции правилами взаимного признания дипломов выпускники Бакинской высшей школы нефти, имеющие степень бакалавра или магистра, могут подать заявление на участие в различных образовательных программах, реализуемых в высших учебных заведениях Турции.

Совет по высшему образованию Турции – это орган, созданный на основе системы высшего образования в соответствии с Конституцией Турецкой Республики, принятой в 1982 году.

Основными целями YÖK являются: планирование, организация, управление и контроль над процессом обучения в вузах Турции, проведение преподавательской и научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях, обеспечение развития высших учебных заведений в соответствии с целями и принципами, определенными законодательством Турецкой Республики, разработка планов по подготовке преподавательского состава.

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