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БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования

БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования Бакинская высшая школа нефти (БВШН) объявляет прием документов на заочное отделение для получения второго высшего образования по специальности "Нефтегазовая инженерия" в 2021/2022 учебном году.
Наука и образование
10 июня 2021 г. 11:32
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) объявляет прием документов на заочное отделение для получения второго высшего образования по специальности "Нефтегазовая инженерия" в 2021/2022 учебном году.

Как сообщили Report в Высшей школе, прием документов начнется с 10 июня 2021 года.

Обучение будет проводиться на платной основе в дистанционной или заочной формах в соответствии с контрактом, заключенным между высшим учебным заведением, организацией, учреждением или индивидуальным лицом (стаж работы не менее одного года), с одной стороны, и Бакинской высшей школой нефти - с другой. Лица, желающие получить повторное высшее образование, должны предоставить следующие документы:

- заявление на имя ректора;

- гарантийное письмо (оригинал письма доставляется по почте или лично);

- копия трудовой книжки (должно быть указано, что трудовая книжка является действительной);

- нотариально заверенные копии диплома о высшем образовании и приложения к нему;

- медицинская справка о состоянии здоровья;

- документ, удостоверяющий личность;

- 4 фотографии размером 3х4 см.

Лица, получившие высшее образование за рубежом, смогут получить повторное высшее образование в БВШН только после того, как их дипломы будут признаны Министерством образования Азербайджанской Республики в соответствии с существующим порядком. Претендент получает право на получение второго высшего образования, если представленные им документы, соответствуют предъявленным требованиям. При приеме в вуз предпочтение отдается тем, кто имеет рекомендательное письмо от государственного органа.

Прием документов будет проводиться до 20 августа 2021 года, с 09:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) в Хатаинском корпусе БВШН (проспект Ходжалы, 30, к. 301).

Контактный телефон - 012 521 34 54 (внутренний номер: 33039)

Электронная почта - [email protected]

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Версия на азербайджанском языке Bakı Ali Neft Məktəbi təkrar ali təhsil üçün sənəd qəbulu elan edir

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