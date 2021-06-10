БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) объявляет прием документов на заочное отделение для получения второго высшего образования по специальности "Нефтегазовая инженерия" в 2021/2022 учебном году.

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) объявляет прием документов на заочное отделение для получения второго высшего образования по специальности "Нефтегазовая инженерия" в 2021/2022 учебном году.

Как сообщили Report в Высшей школе, прием документов начнется с 10 июня 2021 года.

Обучение будет проводиться на платной основе в дистанционной или заочной формах в соответствии с контрактом, заключенным между высшим учебным заведением, организацией, учреждением или индивидуальным лицом (стаж работы не менее одного года), с одной стороны, и Бакинской высшей школой нефти - с другой. Лица, желающие получить повторное высшее образование, должны предоставить следующие документы:

- заявление на имя ректора;

- гарантийное письмо (оригинал письма доставляется по почте или лично);

- копия трудовой книжки (должно быть указано, что трудовая книжка является действительной);

- нотариально заверенные копии диплома о высшем образовании и приложения к нему;

- медицинская справка о состоянии здоровья;

- документ, удостоверяющий личность;

- 4 фотографии размером 3х4 см.

Лица, получившие высшее образование за рубежом, смогут получить повторное высшее образование в БВШН только после того, как их дипломы будут признаны Министерством образования Азербайджанской Республики в соответствии с существующим порядком. Претендент получает право на получение второго высшего образования, если представленные им документы, соответствуют предъявленным требованиям. При приеме в вуз предпочтение отдается тем, кто имеет рекомендательное письмо от государственного органа.

Прием документов будет проводиться до 20 августа 2021 года, с 09:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) в Хатаинском корпусе БВШН (проспект Ходжалы, 30, к. 301).

Контактный телефон - 012 521 34 54 (внутренний номер: 33039)