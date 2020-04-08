БВШН объявляет о приеме слушателей в Школу Управления Проектами

Началась регистрация новой группы слушателей Школы Управления Проектами (SPM – School of Project Management) Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), проводящей обучение на основе учебной программы магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США).

Как сообщили Report в высшей школе, очередные занятия в Школе Управления Проектами, которая является совместным проектом БВШН и британской компании TwentyEighty Strategy Execution (Stratex), начнутся 24 апреля.

В рамках проекта местным слушателям предлагается Стипендиальная программа, включающая в себя ряд преимуществ.

Цель SPM - дать возможность тем, кто хочет изучать сферу управления проектами, но не имеет времени и возможности учиться за границей, получить глубокие знания в этой области, не покидая города Баку.

После успешного завершения этой международной программы слушателям вручается сертификат магистратуры Университета Джорджа Вашингтона. Кроме этого, по прохождении каждого модуля, преподаваемого в рамках данной учебной программы, слушатели получают соответствующие сертификаты.

Отметим, что обучение в Школе Управления Проектами ведется по следующим модулям: "Управление проектами", "Составление графика работ и контроль затрат", "Управление рисками", "Руководство проектами и коммуникации", "Качество для менеджеров проектов", "Механизмы реализации управления проектами", "Подготовка к экзамену PMP" и "Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта".

Регистрация слушателей будет проводиться на сайте www.spm.az. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру +99450 843-30-62.