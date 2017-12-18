БВШН и TP Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и компания TP Engineering подписали договор о сотрудничестве. Об этом сообщили Report в БВШН.

Соглашение, в частности, предусматривает участие студентов вуза в проектах и тренингах компании, которая осуществляет деятельность по предоставлению инженерных услуг в России, странах Европы и Ближнего Востока. В церемонии подписания приняли участие руководство, преподаватели и студенты Высшей школы, Региональный директор TP Engineering по Турции, странам СНГ и Ближнего Востока Рустам Исмайлов, менеджер проектов Арунас Контитус и другие представители компании.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил благодарность руководству компании за интерес к сотрудничеству с Высшей школой, которое, как он отметил, будет играть важную роль в профессиональном развитии студентов вуза. Региональный директор TP Engineering Рустам Исмайлов выступил с презентацией об основных направлениях деятельности компании и сферах развития сотрудничества между БВШН и TP Engineering. Он сообщил, что оно предусматривает четыре этапа: на первом студенты вуза пройдут обучение в компании, на втором они примут участие в профессиональных тестах, на третьем станут участниками программы стажировки в офисах TP Engineering, а на заключительном этапе смогут работать над проектами, реализуемыми компанией.

В заключение встречи Рустам Исмайлов ответил на многочисленные вопросы студентов БВШН о программе сотрудничества вуза с компанией TP Engineering, которую планируется начать осуществлять с будущего года.