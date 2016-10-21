БВШН будет сотрудничать с итальянской компанией Maire Tecnimont Group

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) заключила Соглашение о сотрудничестве с итальянской компанией Maire Tecnimont Group. На церемонии подписания соглашения, прошедшей в БВШН, присутствовали Джианни Бардаззи, старший вице-президент компании Maire Tecnimont Group по регионам и специальным инициативам; Николло Хеилперн, глава Бакинского офиса филиала компании Kinetics Technology (КТ), являющейся подрядчиком Maire Tecnimont Group по техническому проектированию; представители компании, а также профессора и студенты БВШН. На подписании также присутствовал посол Италии в Азербайджане Джиампаоло Кутилло.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, поприветствовав гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул, что подписание соглашения нацелено на обеспечение технической и научно-методической поддержки обучения и подготовки в стенах Высшей школы высококвалифицированных специалистов. Он отметил, что в рамках сотрудничества с Maire Tecnimont студенты БВШН смогут проходить производственную практику в компании, и сообщил, что соглашение предусматривает создание компанией специализированых лабораторий в новом кампусе БВШН.

Старший вице-президент компании Maire Tecnimont Group по регионам и специальным инициативам Джианни Бардаззи и глава Бакинского офиса филиала компании Kinetics Technology (КТ) Николло Хеилперн выступили на церемонии с подробными отчетами о деятельности представляемых ими компаний и особо остановились на перспективах развития сотрудничества с БВШН в различных сферах.

Затем состоялось подписание Соглашение о сотрудничестве между Бакинской Высшей школой нефти и компанией Maire Tecnimont Group.

Maire Tecnimont S.p.A., зарегистрированная на Миланской фондовой бирже, является головной компанией промышленной группы Maire Tecnimont – ведущего игрока международного рынка в области инжиниринга, генподряда и лицензирования, работающего в секторах нефти, газа, нефтехимии, энергетики и строительства инфраструктурных объектов. Группа имеет 45 представительств в 30 странах с численностью персонала около 4900 человек. Компания разрабатывает и внедряет эффективные методы управления крупными проектами в области инжиниринга, материально-технического обеспечения и строительства "под ключ" во многих странах мира.

5 февраля 2016 года компания Maire Tecnimont объявила, что по итогам международного тендера ее дочерние компании Maire Tecnimont S.p.A. и Kinetics Technology S.p.A подписали контракт с SOCAR POLYMER на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство завода по производству полиэтилена. Присуждение контракта последовало за заключенным в апреле 2015 года контрактом на создание в Сумгайыте завода по производству полипропилена. Группа компаний Maire Tecnimont осуществляет свою деятельность в Азербайджане через компанию Kinetics Technology, которая предлагает услуги в области проектирования, строительства и поставок оборудования. КТ имеет большой опыт работы в нефтехимической промышленности, а также в области производства серы, переработки газа, производства газообразного водорода и синтетического газа, поставок технологических установок и промышленных подогревателей с диэтиленгликолем.