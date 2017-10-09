Для желающих поступить на госслужбу проведут пробные экзамены

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Для желающих поступить на госслужбу будут проведены очередные пробные экзамены по тестовому этапу конкурса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра.

В центре отметили, что 11, 12 и 13 октября состоятся очередные экзамены по группам AA, AB, AC, BA, BB. Тестирование будет проводиться на компьютере в специально отведенном для этого зале в здании ГЭЦ на улице Абдулвахаба Саламзаде, 28 в Насиминском районе.

Для получения более подробной информации о датах онлайн-регистрации для участия в экзаменах следует перейти по ссылке.

Отметим, что желающие принять участие в пробном экзамене должны создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ. При создании кабинета открывается денежный счет. Сумма для участия в пробных экзаменах - 30 манатов. Для добавления денежных средств на счет при "Личном кабинете" можно воспользоваться разными платежными способами (подробнее на сайте payment.dim.gov.az). После создания "Личного кабинета" и перечисления необходимых средств на счет следует пройти онлайн-регистрацию на сайте ГЭЦ.