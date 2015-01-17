Для иностранцев будут открыты курсы азербайджанского языка

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Подготовлен новый проект для иностранцев по изучению азербайджанского языка. Об этом Report заявил заведующий отделом социолингвистики и языковой политики института языкознания НАНА, руководитель проекта Маил Аскеров.

Он отметил, что в академии наук среди научно-исследовательских институтов традиционно проводятся конкурсы различных проектов: "В этом конкурсе принял участие и наш институт. Наша рабочая группа представила на конкурс проект курса изучения иностранцами азербайджанского языка. Если предлагаемый нами проект победит в конкурсе и на него будут выделены средства, то он может быть реализован. Хотя, пока точно не известно в какой форме будет подготовлен проект, планируется осуществление его или в виде учебника, или же в форме онлайн обучения".

М.Аскеров отметил что, вход на сайт для иностранных пользователей будет платным.