Будет проведен мониторинг веб-портала НАНА www.science.gov.az

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, в своем выступлении на заседании академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев отметил, что портал science.gov.az, являющийся первым веб-сайтом Азербайджана, освещает деятельность Президиума, научных учреждений и организаций, ученых, в том числе объективно доводит до общественности проводимые в научной сфере реформы и полученные достижения в области научного развития. Академик сообщил, что ведется постоянная работа по усовершенствованию и развитию портала science.gov.az: "В прошлом году с применением инновационных технологий была разработана и сдана в эксплуатацию новая версия портала, в которой была размещена более обширная информация об отдельных научных организациях. Однако по прошествии времени по объективным и субъективным причинам некоторые сведения об учреждениях НАНА, размещенные в портале, устарели и потеряли свою актуальность. Поэтому возникла необходимость в периодическом обновлении некоторых сведений, редактировании неточной информации, одним словом, поддержании информационного обеспечения портала в актуальном состоянии. Для этого целесообразно провести комплексный мониторинг информационного обеспечения портала science.gov.az и осуществить ряд мероприятий по устранению обнаруженных недостатков".

Учитывая все вышеизложенное, Президиум принял постановление о проведении комплексного мониторинга состояния информационного обеспечения веб-портала www.science.gov.az. Организация и проведение мониторинга были поручены Управлению по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума и Институту информационных технологий НАНА. В связи с этим управление и институт будут проводить тренинги.

Также Институту информационных технологий было поручено разработать мобильную версию портала www.science.gov.az для повышения возможностей его использования.