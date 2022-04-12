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British Council открыл центр IELTS в Нахчыване

British Council открыл центр IELTS в Нахчыване "British Councli" в Азербайджане открыл центр регистрации и сдачи экзаменов "IELTS" в Нахчыване
Наука и образование
12 апреля 2022 г. 16:49
British Council открыл центр IELTS в Нахчыване

Представительство British Council в Азербайджане открыло центр регистрации и сдачи экзаменов IELTS в Нахчыване.

Как передает Report, об этом сообщили в British Council.

Центр открыт в Нахчыванском Государственном Университете.

На мероприятии принял участие генеральный директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо.

IELTS ( International English Language Testing System) — международная система оценки знания английского языка. При прохождения данного экзамена можно определить уровень и навыки владения английским у людей, для которых он не является родным.

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Версия на английском языке British Council opens IELTS center in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке “British Council” Naxçıvanda IELTS mərkəzi açıb

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