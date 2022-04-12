British Council открыл центр IELTS в Нахчыване

"British Councli" в Азербайджане открыл центр регистрации и сдачи экзаменов "IELTS" в Нахчыване

Представительство British Council в Азербайджане открыло центр регистрации и сдачи экзаменов IELTS в Нахчыване.

Как передает Report, об этом сообщили в British Council.

Центр открыт в Нахчыванском Государственном Университете.

На мероприятии принял участие генеральный директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо.

IELTS ( International English Language Testing System) — международная система оценки знания английского языка. При прохождения данного экзамена можно определить уровень и навыки владения английским у людей, для которых он не является родным.