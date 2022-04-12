British Council открыл центр IELTS в Нахчыване

Представительство British Council в Азербайджане открыло центр регистрации и сдачи экзаменов IELTS в Нахчыване.
Как передает Report, об этом сообщили в British Council.
Центр открыт в Нахчыванском Государственном Университете.
На мероприятии принял участие генеральный директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо.
IELTS ( International English Language Testing System) — международная система оценки знания английского языка. При прохождения данного экзамена можно определить уровень и навыки владения английским у людей, для которых он не является родным.