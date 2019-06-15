Более 20 лет в этом азербайджанском селе не звучит "Последний звонок"- ФОТО

"Последний звонок" не звучит уже более 20 лет в средней школе села Тохмар Губинского района Азербайджана.

Как сообщает северное бюро Report, после распада СССР сельская школа проработала всего несколько лет, после чего здание школы обветшало и постепенно начало разрушаться.

По словам жителей деревни, где проживает около двадцати семей, с тех пор дети школьного возраста в этом селе не знают, что такое школа: "Нынешних детей ждет та же участь. Дети видят школы по телевизору и на их глаза наворачиваются слезы. Они тоже хотят ходить в школу, испытывать чувство радости Первого и Последнего звонка".

По словам местных жителей, по причине отсутствия автомобильной дороги родители не могут отправлять своих детей на обучение в школы соседних сел.