БГУ будет сотрудничать с Объединением тюркских университетов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов принял делегацию Совета по сотрудничеству тюркоязычных стран (Тюркский совет) во главе с заместителем генерального секретаря организации Омером Кочаманом.

Как сообщает Report, в ходе встречи ректор рассказал о развитии науки и образования в Азербайджане в последние годы, в том числе о международных связях БГУ, сотрудничестве с университетами тюркоязычных стран.

Гость, в свою очередь, представил подробную информацию о деятельности представляемой им организации, отметил особую важность среди целей и задач Совета расширение взаимнотношений в области науки, технологий, образования и культуры. Омер Koчаман высказался за реализацию совместных проектов БГУ и Объединения тюркских университетов, действующего в рамках Тюркского совета.

Затем было принято решение об исполнении целого ряда проектов сотрудничества БГУ и Объединения тюркских университетов в области науки и образования.

Отметим, что делегация Совета по сотрудничеству тюркоязычных стран также провела встречи с проректором, профессором Сани Гаджиевым, деканом по работе с иностранными студентами Гюльхейран Рагимовой, заведующей отделом международных проектов Эльмирой Исмаиловой. Во время этих встреч обсуждено исполнение некоторых проектов и другие вопросы.