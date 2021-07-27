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Бакинский школьник поступил сразу в 6 престижных университетов

Бакинский школьник поступил сразу в 6 престижных университетов Бакинский школьник, завоевавший золотую медаль на международной олимпиаде по биологии, принят сразу в 6 престижных высших учебных заведений Азербайджана и Турции.
Наука и образование
27 июля 2021 г. 13:31
Бакинский школьник поступил сразу в 6 престижных университетов

Бакинский школьник, завоевавший золотую медаль на международной олимпиаде по биологии, принят сразу в 6 престижных высших учебных заведений Азербайджана и Турции.

По сообщению Report, выпускник средней школы № 102 Ранал Гурбанов получил возможность продолжить образование в Азербайджанском медицинском университете, турецком Университете Аджибадем, Стамбульском университете Джеррахпаша, Университете Коч, Университете Бахчешехир и Эскишехирский университете Османгази.

В связи с поступлением на годичные курсы в США Р. Гурбанов временно приостановил свое обучение в Стамбульском университете Джеррахпаша.

Отметим, что Р. Гурбанов был удостоен золотой медали на 32-й Международной олимпиаде по биологии, проходившей в Португалии с 18 по 23 июля 2021 года, став лучшим среди 296 учеников из 76 стран. Кроме того, в 2020 году он был удостоен серебряной медали на 31-й Международной олимпиаде IBO Challenge 2020.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı gənc 6 nüfuzlu universitetə qəbul olub

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