Бакинский образовательный комплекс талантов прокомментировал распространенную в СМИ информацию

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский образовательный комплекс талантов (БОКТ) прокомментировал распространенную в СМИ информацию.

Главный менеджер БОКТ Заур Гейдаров заявил Report, что опубликованная на некоторых сайтах информация безосновательна: “Информация о повышении месячной оплаты за автобус для школьников абсолютно ложная. Эти автобусы не принадлежат школе, то есть они не обязательные и родители сами договариваются с транспортными компаниями. Информация о питании тоже неверная. Ученики до 11 класса бесплатно обеспечиваются едой”.

З.Гейдаров подчеркнул, что информация об отказе иностранных учителей преподавать в школе и их возвращении домой также не соответствует действительности: “Зарплата иностранных учителей не изменилась. Разговоры о том, что их зарплата снизилась и они уходят из школы, всего лишь слухи. Правда в том, что в общем преподавательском составе растет доля учителей-азербайджанцев. Если азербайджанский учитель уровнем выше иностранного специалиста, а мы предпочтем иностранного, это будет несправедливо по отношению к своему гражданину.

С открытия школы одной из ее целей является развитие потенциала местных учителей. Они должны подниматься до уровня иностранных учителей с точки зрения компетенции и знаний. В рамках политики национализации кадров в этом году за счет школы мы отправили 8 местных учителей на курсы PGCEi (международный сертификат) в Ноттингемский университет Англии. Вместе с тем, в школе достаточно иностранных преподавателей. Все классы обеспечены иностранными учителями”.