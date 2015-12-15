​Бакинская Высшая Школа Нефти стала членом Университетского Альянса SAP

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония подписания соглашения между компанией SAP, одним из лидеров рынка корпоративных приложений, и Бакинской Высшей Школой Нефти, созданной в структуре SOCAR – ведущей компанией в нефтегазовой отрасли Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью, вначале участники мероприятия минутой молчания почтили память нефтяников, погибших в результате несчастного случая на платформе номер 10 месторождения "Гюнешли" SOCAR.

Затем, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов сообщил, что на основе соглашения, подписанного между SAP и БВШН, Высшая Школа становится членом Университетского Альянса SAP. Это соглашение позволит молодым специалистам, готовящимся к работе в нефтегазовой отрасли Азербайджана, получить доступ к знаниям о лучших отраслевых практиках управления бизнес-процессами в ведущих нефтяных компаниях мира. Приложениями программы SAP пользуются все нефтегазовые компании, числящиеся в рейтинге Fortune-500, они также внедрены в компании SOCAR, генерирующей около 50% ВВП Азербайджана. "Мир переходит сегодня к новой эре цифровой экономики, в которой успех будет сопутствовать специалистам с широким спектром знаний о современных технологиях и отраслевых решениях. Именно эту возможность обеспечивает наше партнерство с SAP в рамках Университетского Альянса: доступ к глобальной технологической экспертизе поможет нашим студентам накопить необходимые знания и применить их в работе в SOCAR, водной из ведущих компаний страны", - подчеркнул ректор БВШН.

"Решения SAP, уже ставшие стандартом для нефтегазовой отрасли всего мира, успешно используются и в динамично растущей экономике Азербайджана, помогая лидерам - SOCAR, Nobel Oil, Bos-Shelf и другим компаниям повышать эффективность и развивать бизнес по глобальным стандартам безопасности и стабильности. Сотрудничество SAP и Бакинской высшей школы нефти, ведущего отраслевого вуза, позволит решить важнейшую задачу обеспечения ведущей отрасли страны квалифицированными кадрами", - отметил президент SAP в регионе Центральная и Восточная Европа Штефан Хохбауэр.

Студенты БВШН и их преподаватели получат доступ к обширной библиотеке учебных материалов SAP на базе SAP Learning Hub Academic Edition для использования в учебном процессе ВУЗа. Они смогут изучить современные решения для управления бизнес-процессами на практике, на основе мирового отраслевого опыта, реализовать свои инновационные проекты на базе технологий SAP. Также в рамках стандартных учебных дисциплин, студенты смогут пройти специальные курсы и получить международные сертификаты SAP для последующей работы в системах SAP в компании SOCAR и других компаниях Азербайджана.

Для страны, успешно реализующей масштабную программу трансформации экономики и модернизации ключевых отраслей, расширение доли инновационных высокотехнологичных производств является стратегической задачей. Поэтому в стране уделяется большое внимание подготовке квалифицированных специалистов. БВШН должна стать основным центром экспертизы для нефтегазовой отрасли, что позволит обеспечивать предприятия квалифицированными кадрами, планировать процесс подготовки специалистов, исходя из потребностей рынка, и поддерживать высокий уровень знаний. Совместная работа БВШН и Университетского альянса SAP будет включать в себя аудиторные и онлайн-лекции, мастер-классы, общение с экспертами SAP и доступ к платформам и технологиям, создаваемым компанией. Продемонстрировать свои навыки студенты смогут на практических занятиях и в студенческих конкурсах, будут функционировать программы студенческого предпринимательства, научные семинары и симпозиумы.

В Университетский Альянс SAP, существующий свыше 20 лет, входит уже более 2300 университетов в 90 странах. Его миссия — помогать в подготовке специалистов для современной экономики, владеющих знаниями о решениях SAP, де факто являющихся стандартом в ключевых отраслях. В регионе СНГ уже 82 университета из семи стран (РФ, РБ, Украина, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан) являются членами Университетского Альянса. Сегодня более 200 преподавателей и более 250.000 студентов региона СНГ используют решения SAP в учебном процессе, в рамках открытых лекций, конференций и кейс-соревнований.