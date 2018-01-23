Бакинская Высшая Школа Нефти расширяет сотрудничество с IADC

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией представителей Международной Ассоциации буровых подрядчиков (International Association of Drilling Contractors – IADC). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в состав делегации вошли Исполнительный вице-президент IADC по обеспечению эксплуатационной эффективности Марк Денковски, региональный представитель ассоциации по Ближнему Востоку и Африке Хишам Зебиан, глава представительства IADC в Каспийском регионе, руководитель буровых работ SOCAR AQŞ Грэхем Кларк и менеджер по проектам компании Шабнам Мамедова.

В рамках встречи гости и руководство вуза обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и развития отношений между двумя организациями. Ректор Эльмар Гасымов подробно проинформировал представителей IADC о деятельности, целях и задачах вуза и выразил надежду, что сотрудничество с ассоциацией будет способствовать еще более успешной подготовке инженерных кадров в БВШН. Были также рассмотрены новые направления этого сотрудничества и возможности, которые создает для студентов Высшей школы открытие представительства IADC в Азербайджане.

В рамках визита состоялась также встреча Исполнительного вице-президента IADC Марка Денковски со студентами БВШН, на которой он выступил с презентацией об истории создания, целях и основных направлениях деятельности ассоциации, рассказал о стратегии и программах IADC, в том числе в области образования, и представил статистические данные о компаниях-членах IADC. Марк Денковски отметил, что, участвуя в проектах и инициативах ассоциации, студенты могут приобрести новые знания и опыт, необходимые для буровых инженеров нефтегазовой отрасли.

Учрежденная в 1940 году, Международная Ассоциация буровых подрядчиков объединяет свыше 1.600 компаний. Она является единственной организацией, представляющей интересы компаний, работающих в мировой нефтедобывающей и нефтегазовой промышленности и других отраслях, где необходимо проводить буровые работы.Штаб-квартира IADC находится в Хьюстоне (штат Техас, США). Ассоциация, являющаяся некоммерческой организацией, оказывает содействие обмену информацией, разрабатывает стандарты для промышленности в области безопасности и эксплуатационной эффективности, а также программы подготовки и оценки компетентности работников буровых платформ и скважин.