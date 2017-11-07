Бакинская высшая школа нефти начинает сотрудничество с IADC

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с вице-президентом по вопросам международного развития Международной ассоциации буровых подрядчиков (МАБП) Майком ДуБоузом.

Как сообщили Report в Высшей школе, в ходе встречи были обсуждены перспективы налаживания и возможные направления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между БВШН и IADC. Гость, которому была предоставлена подробная информация о деятельности и последних успехах Высшей школы, высоко оценил успешную работу вуза.

Созданная в 1940 году Международная ассоциация буровых подрядчиков (International Association of Drilling Contractors – IADC) объединяет компании, которые владеют наземными и оффшорными буровыми установками, а также компании, производящие оборудование для буровой отрасли. Недавно при поддержке компании SOCAR AQS она начала свою деятельность в Азербайджане, чему была посвящена состоявшаяся в Баку церемония открытия представительства МАБП в Каспийском регионе. Выступивший на ней вице-президент ассоциации Майк ДуБоуз положительно отозвался о деятельности БВШН и работе, проводимой руководством Высшей школы. БВШН на церемонии представлял магистр отделения нефтегазовой инженерии Руфат Магеррамов, который был избран секретарем-казначеем ассоциации в Каспийском регионе.

Способствуя эффективному развитию буровой промышленности и применению современных и безопасных технологий бурения, МАБП оказывает содействие образованию и обмену информацией в рамках нефтедобывающей промышленности, проводит конференции и обучающие семинары, разрабатывает стандарты для промышленности в области безопасности, охраны окружающей среды и эксплуатационной эффективности, а также программы подготовки и оценки компетентности работников буровых платформ и скважин, проводит консультации и публикует технические руководства и рекомендации в печатном и электронном варианте. Штаб-квартира МАБП находится в Хьюстоне, штат Техас (США), а региональный офис – в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

БВШН является первым и пока единственными высшим учебным заведением в регионе, с которым ассоциация налаживает сотрудничество.