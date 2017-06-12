Азиз Санджар: Я выплатил свой долг тюркскому миру

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Работе, над которой я трудился 40 лет, не дали Нобелевскую премию. Я очень огорчился этому. Позже я удостоился Нобелевской премии по химии за исследования в области ДНК. Это было очень важно для меня".

Как сообщает Report, об этом заявил лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Университета штата Северная Каролина США, турок по происхождению Азиз Санджар во время выступления на конференции на тему "Азиз Санджар: История жизни одного приверженца науки" в Азербайджанском государственном экономическом университете.

"Когда меня спрашивали: "Когда ты получишь Нобелевскую премию?", я говорил, что не знаю, получу ее или нет. Никто не знал об открытых мною изобретениях. Однако о них все узнали после получения Нобелевской премии", - добавил А. Санджар.

По его словам, ему позвонили в 5 утра из Швеции, чтобы сообщить о том, что он удостоен Нобелевской премии: "Телефонную трубку подняла моя супруга. Ей сказали, что хотят поговорить с Азизом Санджаром. Она же ответила, что Санджар сейчас спит и не будет говорить с ними, "поэтому говорите мне, что хотели сказать". Они же настаивали, что хотят поговорить со мной. Наконец супруга разбудила меня, и я будучи сонным, не сразу понял, что они говорят, но после выразил благодарность. У меня было полчаса времени, я подготовился и пошел. После, когда давал интервью, я уже полностью проснулся. Хорошо, что не зафиксировали, что я говорил в сонном состоянии. Я полагаю, что я выплатил свой долг тюркскому миру.

После получения Нобелевской премии в Турции изготовили почтовую марку с моим именем. В то же время в стране создали героя мультипликационного фильма. Каждый день в университете, где я работал, говорили обо мне. Моя дочь в шутку говорила, что устала слушать это каждый день и уезжает в Нью-Йорк, но и там видит мои фотографии на центральных улицах. Она говорила, как бы далеко я не уезжала, ты едешь со мной".