Азиз Санджар: Талантливый студент из Азербайджана может приехать и работать вместе со мной

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Передаю свое приветствие всем азербайджанским братьям. Каждый знает, что мы одна нация - два государства. Я очень счастлив находиться здесь".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Баку лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Университета штата Северная Каролина, ученый турецкого происхождения Азиз Санджар.

"Азербайджан также является родиной турков. У всех турков есть особенная любовь к Азербайджану. Наши связи очень прочны. Поэтому постараюсь внести свой вклад в азербайджанскую науку. Если есть талантливый и способный студент, он может работать со мной. Кроме того, даже при том, что не могу обещать вам, я вновь приеду в Азербайджан для того, чтобы внести очередной вклад в науку Азербайджана".

"Для получения Нобелевской премии необходимо инвестировать в науку. Проведенные исследования необходимо поддерживать. Только таким образом можно подготовить грамотного ученого", - добавил Азиз Санджар.