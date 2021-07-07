О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанский вуз заключил меморандум с украинским университетом

Азербайджанский вуз заключил меморандум с украинским университетом Руководство Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (НУПП) заключили трехсторонний Меморандум
Наука и образование
7 июля 2021 г. 12:38
Азербайджанский вуз заключил меморандум с украинским университетом

Руководство Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (НУПП) заключили трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом «Полтавская политехника им.Ю.Кондратюка», ООО «Wellsite Digital» и «Baku Drilling School». Как передает Report, меморандум был подписан в посольстве Украины в рамках визита делегации университета в Азербайджан.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества по развитию научно-технических знаний специалистов нефтегазовой отрасли, выдачу сертификатов международного образца, обмен тренерами и персоналом, проведение совместных научных мероприятий и исследовательских проектов.

Также стороны отметили важность развития сотрудничества с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства. Практическим наполнением станет обмен студентами между двумя вузами.

В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества между посольством Украины в Азербайджане и НУПП по оказанию содействия украинскому вузов в реализации новых международных проектов.

Визит делегации НУПП в Азербайджан начался 5 июля и завершится 8 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ГЭЦ: 14 и 15 июля состоятся вступительные экзамены
ГЭЦ: 14 и 15 июля состоятся вступительные экзамены
7 июля 2021 г. 11:51
Представлен проект новой школьной формы
ФотоПредставлен проект новой школьной формы
6 июля 2021 г. 17:13
ГЭЦ изменил время экзаменов по выявлению таланта
ГЭЦ изменил время экзаменов по выявлению таланта
6 июля 2021 г. 12:51
Скончался всемирно известный азербайджанский ученый
Скончался всемирно известный азербайджанский ученый
6 июля 2021 г. 10:01
Уволен завотделом образования Агсуинского района
Уволен завотделом образования Агсуинского района
5 июля 2021 г. 23:51
Стартовала XV Бакинская летняя энергетическая школа
Стартовала XV Бакинская летняя энергетическая школа
5 июля 2021 г. 16:58
Изменено время вступительных экзаменов
Изменено время вступительных экзаменов
5 июля 2021 г. 16:19
В Азербайджане вокруг грязевых вулканов установят сейсмические станции
ФотоВ Азербайджане вокруг грязевых вулканов установят сейсмические станции
5 июля 2021 г. 10:57
В Азербайджане более 9 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен
В Азербайджане более 9 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен
2 июля 2021 г. 06:03
В Азербайджане создадут БПЛА для преследования преступников
В Азербайджане создадут БПЛА для преследования преступников
1 июля 2021 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi