Азербайджанский вуз заключил меморандум с украинским университетом

Руководство Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (НУПП) заключили трехсторонний Меморандум

Руководство Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (НУПП) заключили трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом «Полтавская политехника им.Ю.Кондратюка», ООО «Wellsite Digital» и «Baku Drilling School». Как передает Report, меморандум был подписан в посольстве Украины в рамках визита делегации университета в Азербайджан.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества по развитию научно-технических знаний специалистов нефтегазовой отрасли, выдачу сертификатов международного образца, обмен тренерами и персоналом, проведение совместных научных мероприятий и исследовательских проектов.

Также стороны отметили важность развития сотрудничества с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства. Практическим наполнением станет обмен студентами между двумя вузами.

В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества между посольством Украины в Азербайджане и НУПП по оказанию содействия украинскому вузов в реализации новых международных проектов.

Визит делегации НУПП в Азербайджан начался 5 июля и завершится 8 июля.

