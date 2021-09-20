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Азербайджанский и российский вуз подписали договор о сотрудничестве

Азербайджанский и российский вуз подписали договор о сотрудничестве Азербайджанский технический университет (АзТУ) и Набережночелнинский институт Казанского Федерального Университета при участии представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике подписали договор о сотрудничестве и сетевой форме реализации о
Наука и образование
20 сентября 2021 г. 12:56
Азербайджанский и российский вуз подписали договор о сотрудничестве

Азербайджанский технический университет (АзТУ) и Набережночелнинский институт Казанского Федерального Университета (КФУ) при участии представительства Россотрудничества в Азербайджане подписали договор о сотрудничестве и сетевой форме реализации образовательных программ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении РИКЦ.

Студенты азербайджанского вуза по программе двойных дипломов смогут пройти обучение в Набережночелнинском институте КФУ по экономике, автоматизации технологических процессов и производств, технологии транспортных процессов.

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