Азербайджанский и российский вуз подписали договор о сотрудничестве

Азербайджанский технический университет (АзТУ) и Набережночелнинский институт Казанского Федерального Университета (КФУ) при участии представительства Россотрудничества в Азербайджане подписали договор о сотрудничестве и сетевой форме реализации образовательных программ.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении РИКЦ.
Студенты азербайджанского вуза по программе двойных дипломов смогут пройти обучение в Набережночелнинском институте КФУ по экономике, автоматизации технологических процессов и производств, технологии транспортных процессов.