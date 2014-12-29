​Азербайджанские ученые будут изучать древние языки в научных центрах Европы

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Специалисты института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана будут направлены в научные центры Европы для изучения таких древних языков как санскрит, пехлеви, греческий и латинский.

Об этом Report сообщила заместитель директора института Махаббат Мирзоева. Она отметила что, в настоящее время ведутся переговоры с научными центрами Англии, Германии, Италии и России с целью отправки в них специалистов из Азербайджана. Для изучения древних языков предполагается организация научных командировок сроком на 1-2 года. Об этом институт будет ходатайствовать перед Президиумом НАНА. М.Мирзоева отметила что, в настоящее время, согласно государственной программе по развитию и использованию азербайджанского языка в условиях глобализации, ведется большая работа. Она также добавила что, руководствуясь данной программой, в недавно созданном отделе института "Древние языки и культуры", ведется работа по разработке новых проектов в этом направлении.

М.Мирзоева отметила и то, что есть определенные препятствия и проблемы, для отправки молодых специалистов на стажировку за рубеж: "Надеемся, что в скором будущем эти проблемы будут решены и для молодых докторантов и диссертантов, которые стремятся получить знания даже в самых отдаленных уголках мира, появится такая возможность".