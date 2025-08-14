Азербайджанские студенты будут учиться в Латвии по стипендиям

На 2025–2026 учебный год 10 гражданам Азербайджана предоставлено право учиться в Латвии в рамках Межправительственной стипендиальной программы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентство по науке и высшему образованию.

Отобранные студенты будут учиться на разных уровнях Riga Technical University, University of Latvia, Rīga Stradiņš University и других престижных вузах Латвийской Республики.

Среди 23 стран, участвующих в этой стипендиальной программе, азербайджанские студенты входят в тройку лидеров по количеству.