Азербайджанские студенты будут учиться в Латвии по стипендиям

Наука и образование
14 августа 2025 г. 16:33
На 2025–2026 учебный год 10 гражданам Азербайджана предоставлено право учиться в Латвии в рамках Межправительственной стипендиальной программы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентство по науке и высшему образованию.

Отобранные студенты будут учиться на разных уровнях Riga Technical University, University of Latvia, Rīga Stradiņš University и других престижных вузах Латвийской Республики.

Среди 23 стран, участвующих в этой стипендиальной программе, азербайджанские студенты входят в тройку лидеров по количеству.

Версия на английском языке Azerbaijani students to study in Latvia on scholarships
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı tələbələr Latviyada təqaüdlə təhsil alacaqlar

