Азербайджанские школьники завоевали 1 золото и 3 серебра

В этом году, в конкурсе знаний, проходящим онлайн, приняли участие более 200 учащихся из 52 стран

Школьники, представляющие нашу страну на 31-й Международной биологической олимпиаде "IBO Challenge 2020", добились больших успехов, завоевав сразу несколько медалей.

Как передает Report, ученик X класса полной средней школы №15 города Сумгайыт Метин Мурадлы завоевал золотую медаль, а ученики X класса лицея с химико-биологическим уклоном при Министерстве образования Асиман Зияддинов и Садияр Гафаров и ученик X класса школы № 102 Ранал Гурбанов завоевали серебреную медаль.

Таким образом, наши школьники, участвующие в этой Олимпиаде с 1994 года, завоевали в общей сложности 3 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В целом, с 1992 года школьники, представлявшие Азербайджан на различных Олимпиадах, завоевали в общей сложности 497 медалей- 29 золотых, 205 серебряных и 263 бронзовых медали.

С 2013 года завоевано 194 медали - 8 золотых, 53 серебряных и 133 бронзовых э, что составляет около 40% от всех медалей.

Следует отметить, что в этом году, в конкурсе знаний, проходящим онлайн, приняли участие более 200 учащихся из 52 стран.

Стоит отметить, что ежегодно около 300 школьников разных возрастных групп принимают участие в подготовительном процессе по математике, физике, химии, биологии и информатике.

Учащиеся Центра международной олимпийской подготовки выбираются из числа победителей предметных олимпиад или Республиканских предметных олимпиад, проводимых среди учеников VI-VII классов.