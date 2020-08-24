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Азербайджанские школьники завоевали 1 золото и  3 серебра

Азербайджанские школьники завоевали 1 золото и  3 серебра В этом году, в конкурсе знаний, проходящим онлайн, приняли участие более 200 учащихся  из 52 стран
Наука и образование
24 августа 2020 г. 17:37
Азербайджанские школьники завоевали 1 золото и  3 серебра

Школьники, представляющие нашу страну на 31-й Международной биологической олимпиаде "IBO Challenge 2020", добились больших успехов, завоевав сразу несколько медалей.

Как передает Report, ученик X класса полной средней школы №15 города Сумгайыт Метин Мурадлы завоевал золотую медаль, а ученики X класса  лицея с химико-биологическим уклоном при Министерстве образования Асиман Зияддинов и Садияр Гафаров и ученик X класса  школы № 102 Ранал Гурбанов завоевали серебреную медаль.

Таким образом, наши школьники, участвующие в этой Олимпиаде с 1994 года, завоевали в общей сложности 3 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В целом, с 1992 года школьники, представлявшие Азербайджан на различных Олимпиадах, завоевали в общей сложности 497 медалей-  29 золотых, 205 серебряных и 263 бронзовых медали.

С 2013 года завоевано 194 медали - 8 золотых, 53 серебряных и 133 бронзовых э,  что составляет около 40% от всех медалей.

Следует отметить, что в этом году, в конкурсе знаний, проходящим онлайн, приняли участие более 200 учащихся  из 52 стран. 

Стоит отметить, что ежегодно  около 300 школьников разных возрастных групп принимают участие  в подготовительном   процессе по математике, физике, химии, биологии и информатике.

Учащиеся Центра международной олимпийской  подготовки выбираются из числа победителей предметных олимпиад или Республиканских предметных олимпиад, проводимых среди учеников  VI-VII классов.

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