Азербайджанские школьники пройдут курс об опасности мин

В Азербайджане школьникам более чем 20 районов будут проходить курс об опасности мин

В Азербайджане школьникам более чем 20 районов будут проходить курс об опасности мин.

Как передает Report, это отражено в решении Министерства образования об утверждении учебного плана на 2021/2022 учебный год.

На курс будет выделен 1 час в неделю. Его будут преподавать школьникам в Физулинском, Бейлаганском, Агджебединском, Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Ходжавендском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабекском, Товузском, Газахском, Агстафинском, Кельбеджерском, Лачинском, Джебраильском, Шушинском, Губадлинском, Ходжалинском и Зангиланском районах, а также в приграничных с Арменией школах Нахчыванской Автономной Республики.