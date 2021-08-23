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Азербайджанские школьники пройдут курс об опасности мин

Азербайджанские школьники пройдут курс об опасности мин В Азербайджане школьникам более чем 20 районов будут проходить курс об опасности мин
Наука и образование
23 августа 2021 г. 20:04
Азербайджанские школьники пройдут курс об опасности мин

В Азербайджане школьникам более чем 20 районов будут проходить курс об опасности мин.

Как передает Report, это отражено в решении Министерства образования об утверждении учебного плана на 2021/2022 учебный год.

На курс будет выделен 1 час в неделю. Его будут преподавать школьникам в Физулинском, Бейлаганском, Агджебединском, Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Ходжавендском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабекском, Товузском, Газахском, Агстафинском, Кельбеджерском, Лачинском, Джебраильском, Шушинском, Губадлинском, Ходжалинском и Зангиланском районах, а также в приграничных с Арменией школах Нахчыванской Автономной Республики.

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Версия на азербайджанском языке Məktəblilərə “Mina təhlükəsinə dair maariflənmə” tədris olunacaq

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