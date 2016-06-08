Азербайджанская национальная энциклопедия отпраздновала свой 50-летний юбилей

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Круглом зале Главного здания Национальной академии наук Азербайджана состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 50-летию со дня создания Научного центра. Как сообщает Report, на мероприятии, проведенном при организации НАНА, министерств культуры и туризма, образования, Научного центра "Азербайджанская научная энциклопедия", приняли участие государственные деятели, депутаты, известные общественно-политические и культурные деятели, ученые и специалисты, а также представители СМИ.

Открыв юбилейную церемонию вступительным словом, президент НАНА, академик Акиф Ализаде рассказал об истории развития национальной энциклопедии, которая сыграла важную роль в формировании национальной государственности, идеологии азербайджанства и культуры. Руководитель НАНА отметил, что период наивысшего расцвета энциклопедического творчества в Азербайджане тесно связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Академик рассказал о больших заслугах великого лидера в процессе формирования энциклопедии: "Большой период 50-летней истории Азербайджанской национальной энциклопедии приходится на те годы, когда республикой руководил общенациональный лидер Гейдар Алиев. В тот период сформировалась материально-техническая база Азербайджанской национальной энциклопедии и был усилен ее кадровый потенциал".

Сказав, что новый период развития Азербайджанской национальной энциклопедии начался в 2004 году, академик Акиф Ализаде напомнил об исторических распоряжениях президента Ильхама Алиева, подписанных им в тот год в связи с созданием Научного центра "Азербайджанская национальная энциклопедия" и изданием энциклопедии. Он отметил, что на основе данных распоряжений, которые стали переломным моментом в истории Азербайджанской национальной энциклопедии в период независимости, были сделаны важные шаги в области построения организационной структуры Научного центра, усиления его кадрового потенциала и привлечения всего научного потенциала республики к данному процессу.

Отметив, что и сегодня Азербайджанская национальная энциклопедия, основываясь на богатые исторические традиции, успешно продолжает свою деятельность, президент НАНА добавил, что ее материально-техническая база достаточно усилена и доведена до уровня современных стандартов.

Затем с докладом на тему "Энциклопедия и просветительство" выступил директор Научного центра "Азербайджанская национальная энциклопедия", вице-президент НАНА, академик Тофик Нагиев. Он отметил, что процесс создания современной энциклопедии в Азербайджане начался в 1965 году, и подчеркнул, что Постановлением "Об издании Азербайджанской советской энциклопедии" 30 декабря того года при Президиуме Академии наук Азербайджанской ССР была создана Главная редакция Азербайджанской советской энциклопедии, главным редактором был назначен Народный поэт Расул Рза. "В постановлении предусматривалось издание специального тома "Азербайджанская ССР" и 10-томной универсальной Азербайджанской советской энциклопедии", – сказал оратор и напомнил, что изданный в 1970 году первый том универсальной Советской энциклопедии, охватывающий определенные части букв "А" и "Б", был уничтожен, так как не соответствовал требованиям советской идеологии.

Академик отметил, что, согласно распоряжениям, подписанным в 2004 году президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, было постановлено издать многотомную Азербайджанскую национальную энциклопедию, а также был создан Научный центр "Азербайджанская национальная энциклопедия". Перед Научным центром была поставлена задача создать соответствующий мировым стандартам достоверный научный информационный источник. Были использованы архивные материалы, к процессу были привлечены известные представители интеллигенции, науки, искусства, специалисты. Благодаря самоотверженному труду авторского состава и коллектива Научного центра в 2007 в издательстве "Siglosh" (Германия) на высоком полиграфическом уровне был издан и представлен научной общественности специальный том "Азербайджан".

Директор Научного центра отметил, что в специальном томе, отличающемся от простой энциклопедии своими функциональностью, дизайном и структурой, а также полностью отражающем национальный колорит Азербайджанской национальной энциклопедии, очень объективно отражена история становления и развития нашего народа, большое внимание уделено историческим и современным связям республики с прочими государствами мира, освещены природные и антропогенные объекты. Он подчеркнул, что, учитывая возникшие потребности, в 2012 году данное издание было издано в Германии на русском языке.

Академик также говорил и о просветительском значении Национальной энциклопедии: "Начало издания Национальной энциклопедии является великим событием в истории азербайджанского народа. Национальная энциклопедия, впервые столь подробно, точно и правдиво отражающая сведения о географии и общественной жизни страны, особенно ее специальный том "Азербайджан", обладает большой просветительской значимостью".

Докладчик отметил, что президент Ильхам Алиев высоко оценил выполненные в Научном центре работы; показателем большого внимания являются его распоряжения о проведении 50-летнего юбилея центра и награждении сотрудников орденами, медалями и почетными званиями.

Сообщив, что в Научном центре "Азербайджанская национальная энциклопедия" открылся Музей энциклопедии, в котором выставлены интересные экспонаты, отражающие историю энциклопедического дела в стране, академик подчеркнул, что сотрудники центра, воодушевленные вниманием и заботой государства, с еще большим желанием, верой и энтузиазмом работают над статьями, отражающими полученные в период независимости достижения.

На мероприятии также выступили министр культуры и туризма Азербайджанской Республики Абульфаз Гараев, министр образования Микаил Джаббаров, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук НАНА, академик Теймур Керимли, руководитель редакции Научного центра "Азербайджанская национальная энциклопедия" "Техника, нефть, рудные работы, информатика, электроника" Гюльбениз Годжаева. В своих выступлениях они говорили о важной роли издания, являющегося достоверным научно-информационным источником государственного значения, который, основываясь на систему общечеловеческих и национальных ценностей, объективно отражает историю развития Азербайджана как независимого государства и важные события, произошедшие в общественно-политической, социально-экономической, научной и культурной жизни народа. Выступающие подчеркнули, что Азербайджанская национальная энциклопедия, в первую очередь, является изданием, которое оказывает серьезное влияние на формирование этнического самосознания, являющееся важным фактором, который служит укреплению национального единства, являющегося залогом развития национальной государственности.

Также на мероприятии по случаю 50-летнего юбилея Азербайджанской национальной энциклопедии группе сотрудников Научного центра были вручены Почетные грамоты НАНА.