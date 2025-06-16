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Азербайджанская делегация в большом составе участвует на Глобальном конгрессе устойчивого развития

Азербайджанская делегация в большом составе участвует на Глобальном конгрессе устойчивого развития На Глобальном конгрессе устойчивого развития, проводимом рейтинговым агентством Times Higher Education (THE) в Стамбуле, Азербайджан представлен делегацией из почти 50 человек.
Наука и образование
16 июня 2025 г. 20:03
Азербайджанская делегация в большом составе участвует на Глобальном конгрессе устойчивого развития

На Глобальном конгрессе устойчивого развития, проводимом рейтинговым агентством Times Higher Education (THE) в Стамбуле, Азербайджан представлен делегацией из почти 50 человек.

Как сообщает Report, в мероприятии, проходящем с 16 по 19 июня, принимают участие руководство Министерства науки и образования и Государственного агентства по науке и высшему образованию.

В рамках конгресса 12 ведущих университетов Азербайджана представлены в национальном павильоне для презентации продуктивного опыта в области устойчивого развития.

Также на мероприятии будут объявлены результаты рейтинга "THE University Impact 2025". Отметим, что в данном рейтинге ожидается значительная положительная динамика в результатах азербайджанских университетов.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan “Qlobal Dayanıqlı İnkişaf Konqresi”ndə 50 nəfərə yaxın heyətlə təmsil olunur

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