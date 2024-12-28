Азербайджан выделил 500 мест для обучения в докторантуре зарубежных вузов

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы" для обучения в докторантуре предусматривается квота в 500 мест.

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы" для обучения в докторантуре предусматривается квота в 500 мест.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Министерства науки и образования по итогам года.

Со следующего года в рамках программы будет выделено не более 25% квоты на обучение на уровне бакалавриата и не более 20% - на уровне докторантуры.

"Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" реализуется с 2022 года. В рамках программы 1252 студента получили право на обучение в 151 высшем учебном заведении 21 страны.