Азербайджан и Грузия могут создать совместный вуз

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"Проводятся обсуждения, связанные с созданием совместного вуза между Азербайджаном и Грузией".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с местными азербайджанцами района Сагареджо Грузии заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, данный вопрос был рассмотрен на официальных встречах, проведенных в рамках визита в Грузию: "Во многих странах существует опыт учреждения совместных университетов. В Грузии осуществляются реформы в сфере образования. Верю, что переговоры по созданию совместного азербайджано-грузинского университета увенчаются успехом".