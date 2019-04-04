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Азербайджан и Грузия могут создать совместный вуз

Азербайджан и Грузия могут создать совместный вуз
© Report

"Проводятся обсуждения, связанные с созданием совместного вуза между Азербайджаном и Грузией".  

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с местными азербайджанцами района Сагареджо Грузии заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов

По его словам, данный вопрос был рассмотрен на официальных встречах, проведенных в рамках визита в Грузию: "Во многих странах существует опыт учреждения совместных университетов. В Грузии осуществляются реформы в сфере образования. Верю, что переговоры по созданию совместного азербайджано-грузинского университета увенчаются успехом". 

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