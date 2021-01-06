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Азербайджан будет сотрудничать с Венгрией в сфере образования

Азербайджан будет сотрудничать с Венгрией в сфере образования Между Министерством образования Азербайджана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках программы “Stipendium Hungaricum” на 2021-2023 годы.
Наука и образование
6 января 2021 г. 20:05
Азербайджан будет сотрудничать с Венгрией в сфере образования

Между Министерством образования Азербайджана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках программы “Stipendium Hungaricum” на 2021-2023 годы.

Как сообщили Report в Министерстве образования, меморандум подписали министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев и посол Венгрии в нашей стране Виктор Седеркени.

В рамках меморандума граждане Азербайджана смогут получить стипендиальное образование в Венгрии по специальностям сельское хозяйство и управление водными ресурсами, естественные науки и устойчивое развитие, туризм, инженерия, информационные технологии и технологии, экономика, бизнес и управление, а также медицинские науки и международные отношения. Наряду с этим, азербайджанская молодежь получит возможность обучаться в высших учебных заведениях этой страны по программе магистратуры “one-tier” (бакалавриат и магистратура совместно).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Macarıstanla təhsil sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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