 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азад Рагимов выразил отношение к вопросу отмены предмета "физическая культура" в вузах

    Замминистра образования: Целесообразнее развивать спорт в свободное от занятий время

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Целесообразнее развивать спорт в свободное от занятий время. Министерство образования даже реализует некоторые проекты в этом направлении. Главным направлением нашей политики является привлечение большего числа спортсменов в свободное от занятий время". Об этом заявил Report заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

    В свою очередь, министр молодежи и спорта Азад Рагимов выразил отношение к данному вопросу: "Вопрос о занятиях спортом в образовательных учреждениях имеет две стороны - это получение оценки по экзамену и участие в соревнованиях. Отмечу тот факт, что и в США в высших учебных заведениях нет предмета "физическая культура". Однако студенты участвуют в соревнованиях по различным видам спорта, среди них также есть олимпийские чемпионы. Если мы совместно с министерством образования внедрим подобную программу у нас, возможно, сможем вырастить большое количество профессиональных спортсменов".

    Отметим, что некоторое время назад министерство образования в соответствии с интересами учащихся рекомендовало создание спортивных клубов на базе кафедры физической культуры и спорта, назначение преподавателей на должности тренеров по различным видам спорта и ведение физической подготовки студентов по разделам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi