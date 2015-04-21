Азад Рагимов выразил отношение к вопросу отмены предмета "физическая культура" в вузах

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Целесообразнее развивать спорт в свободное от занятий время. Министерство образования даже реализует некоторые проекты в этом направлении. Главным направлением нашей политики является привлечение большего числа спортсменов в свободное от занятий время". Об этом заявил Report заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

В свою очередь, министр молодежи и спорта Азад Рагимов выразил отношение к данному вопросу: "Вопрос о занятиях спортом в образовательных учреждениях имеет две стороны - это получение оценки по экзамену и участие в соревнованиях. Отмечу тот факт, что и в США в высших учебных заведениях нет предмета "физическая культура". Однако студенты участвуют в соревнованиях по различным видам спорта, среди них также есть олимпийские чемпионы. Если мы совместно с министерством образования внедрим подобную программу у нас, возможно, сможем вырастить большое количество профессиональных спортсменов".

Отметим, что некоторое время назад министерство образования в соответствии с интересами учащихся рекомендовало создание спортивных клубов на базе кафедры физической культуры и спорта, назначение преподавателей на должности тренеров по различным видам спорта и ведение физической подготовки студентов по разделам.