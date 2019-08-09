Астрономы обнаружили 39 галактик, существование которых не могут объяснить

Международная команда астрономов с помощью комплекса телескопов ALMA обнаружила 39 древних галактик, существование которых не могут объяснить современные теории эволюции Вселенной.

Как сообщает Report об этом следует из пресс-релиза, размещенного на сайте ALMA.

Данные "тусклые" галактики были невидимы для телескопа Hubble, но оказались заметны для более высокого разрешения ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array ). Они являются предками ныне существующих эллиптических галактик, утверждают ученые. "Эти галактики являются репрезентативными для большинства массивных галактик, которые существовали во Вселенной 10 миллиардов лет назад, большую часть из них не смогли обнаружить в предыдущих исследованиях", - говорится в пресс-релизе.