Али Ахмедов: Забота о школе не должна ложиться на плечи одного только государства

Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов поздравил учащихся и родителей с началом 2019/2020 учебного года.

Как сообщает Report, об этом Али Ахмедов написал на своей странице в социальной сети Facebook:

"16 сентября - День знаний, начало нового учебного года в Азербайджане. Поздравляю с этим всех учеников и их родителей. Образование, знания - несметное богатство современного общества. Наше государство создало широкие возможности для получения достойного образования. Ребята, сидящие сегодня за школьными партами, студенты, обучающиеся в университетах, в будущем внесут большой вклад в развитие и прогресс Азербайджана, достойно будут стоять на страже нашего государства. Забота о школе не должна лежать на плечах одного только государства, эта забота ложится на каждого члена общества. Верю, что благодаря нашим усилиям основной отличительной чертой будущего поколения станет стремление хорошо учиться и овладение современными знаниями. Давайте вместе привьем детям и молодежи любовь к книге и желание постигать знания".