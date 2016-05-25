​Акрам Зейналлы: Во всех ведущих вузах Швейцарии можно встретить студентов из Азербайджана

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Практически во всех ведущих вузах Швейцарии можно встретить студентов из Азербайджана.

Как передает Report, об этом в интервью "Nasha Gazeta" сказал посол Азербайджанской Республикик в Швейцарской Конфедерации Акрам Зейналлы.

"По правде говоря, трудно назвать точное число азербайджанцев, живущих в Швейцарии на постоянной или же временной основе. Но по нашим подсчетам, их около 2000. Из них более 200 – студенты. Учеба и проживание более половины студентов финансировалось в рамках государственной программы по учебе азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015 годы. Программа закончилась в прошлом году, и в связи с большим спросом рассматривается возможность ее продолжения. Практически во всех ведущих вузах Швейцарии можно встретить студентов из Азербайджана", - добавил посол.