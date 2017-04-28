Акиф Ализаде: Ученые Академии в прошлом году приняли участие в исполнении 14 госпрограмм

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Структуры Академии и в 2016 году работали в контакте друг с другом. Потому что проведение исследований на стыке наук – это путь к появлению новшеств. У отделений Академии еще остаются кумулятивные силы, которые мы намерены использовать и в будущем".

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Акиф Ализаде на общем собрании Академии.

А. Ализаде отметил, что в прошлом году в соответствующие структуры подготовлены и направлены инновационные предложения: "Наше предложение было связано с азербайджанскими землями. Кабинет министров принял наше предложение. Работы для увеличения плодородности земель продолжаются совместно с министерством сельского хозяйства".

Он добавил, что ученые Академии в прошлом году приняли участие в исполнении 14 госпрограмм. Президент НАНА подчеркнул, что после приема этого года более 200 магистров станут работать в Академии.

Президент НАНА отметил, что сегодня 30% всех научных работников Азербайджана работают в НАНА. По его словам, 60% статей сотрудников, ученых, членов НАНА изданы в журналах с высоким импакт-фактором: "Это показывает, что ученые академии активно участвуют в развитии науки. Отделения Академии в этом году снова приложили усилия для работы в контакте друг с другом. Исследования на стыке наук позволяют прийти к новшествам. У отделений Академии не иссякли кумулятивные силы, которые мы намерены использовать и в будущем. Сегодня глава государства и общественность Азербайджана уделяют внимание развитию ненефтяного сектора. На основе принятого в данной сфере распоряжения перед учеными поставлены серьезные и ответственные проблемы для исполнения дорожной карты. В первую очередь они должны давать инновационные предложения с научной наполненностью, импортозамещением, технологическими инициативами".