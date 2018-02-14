Акиф Ализаде: Директора должны поощрять молодежь, проявляющую интерес к науке

© Report/ Firi Salim

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Директора научно-исследовательских институтов должны поощрять молодежь, проявляющую интерес к науке".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана заявил президент НАНА, академик Акиф Ализаде.

Он также заявил, что остался недоволен результатами объявленного месяц назад конкурса, куда представили проекты на схожие темы: "В период, когда финансов академии не так уж и много, мы объявили республиканский конкурс по научно-техническим программам. Очень жаль, что лишь 16 из представленных свыше 70-ти проектов прошли экспертизу. В целом, проекты были по повторяющимся темам. Представленные на конкурс проекты должны быть инновативными, чтобы мы выделили для них финансы. Поэтому, все темы мы возвращаем. Отделы должны сами проводить отбор. Академия сможет финансировать максимум 10-12 программ, которые должны быть научно обоснованы. Здесь должно быть такое новое направление, чтобы в будущем оно внесло вклад в науку".