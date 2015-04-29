Академик-секретарь НАНА: Для защиты азербайджанского языка будет создана новая терминологическая база

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ “Азербайджанские ученые заняты различными научными направлениями. Поэтому азербайджанизация входящей в азербайджанский язык научной терминологии зависит от ученых". Как сообщает Report, об этом заявил академик-секретарь НАНА Расим Алигулиев в своем выступлении на ежегодном общем заседании Академии.

Он отметил, что для защиты азербайджанского языка будет создана новая терминологическая база: "Сегодня создается новый терминологический словарь мира. В Азербайджане также действует Терминологическая комиссия при Кабинете министров. На данный момент заимствование различных слов в азербайджанском языке носит хаотичный характер. Каждому известно, что интернет стремительно развивается, и посредством интернета любой термин может перейти в язык. Поэтому необходимо обрабатывать полученный из интернета информационный поток на иностранном языке и создавать новую терминологию. Задача по защите языка, в том числе и научного, и его развитию лежит на плечах ученых. НАНА ведет работу в этом направлении. Мы хотим создать обширную терминологическую базу, как часть электронного правительства, и обогащать ее".