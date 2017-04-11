Академии наук Азербайджана и Болгарии намерены реализовать ряд совместных проектов

© Report.az

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Академии наук Азербайджана и Болгарии подписали соглашение о совместных разработках в области фундаментальных и прикладных исследований.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА, академик Акиф Ализаде в интервью болгарскому радио "Фокус".

По его словам, на данный момент азербайджанские и болгарские ученые уже сотрудничают в рамках совместных проектов в области гуманитарных исследований, однако подобное взаимодействие может быть и расширено.

"С учетом роста глобализации во всеми мире возникла необходимость развивать крупные комплексные исследования", - отметил азербайджанский академик.

Он подчеркнул, что на данном этапе планируется создание совместных исследовательских групп, которые решат вопрос приоритетов научных исследований и разработок азербайджанской и болгарской академий наук. А. Ализаде добавил, что академии будут продолжать исследования в области лингвистики и языкознания, химии и геологии.

"Есть еще планы на сотрудничество в мегапроектах в области квантовой физики", - подчеркнул А. Ализаде.