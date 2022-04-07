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Агентство выдаст сертификаты по пяти специальностям

Агентство выдаст сертификаты по пяти специальностям Агентство по обеспечению качества в образовании (TKTA) в рамках проекта “Если есть профессия, будет и документ” предоставляет шанс на получение сертификата гражданам с ограниченным доступом к формальному образованию по нескольким специальностям.
Наука и образование
7 апреля 2022 г. 20:36
Агентство выдаст сертификаты по пяти специальностям

Агентство по обеспечению качества в образовании (TKTA) в рамках проекта “Если есть профессия, будет и документ” предоставляет шанс на получение сертификата по нескольким специальностям гражданам с ограниченным доступом к формальному образованию.

Как сообает Report, это специальности ”Оператор швейного оборудования, швея“, ”Электросварщик“, ”Садовник-декоратор“, ”Ветеринарный техник" и "Специалист по организации питания в сфере туризма".

Граждане, прошедшие обучение на различных курсах, кружках, индивидуальных занятиях по этим специальностям или приобретшие знания и навыки у мастера, путем самообразования, могут принять участие в экзаменах, проводимых с целью оценки и признания этих навыков.

Успешно сдавшим экзамены будет выдан сертификат. Желающие могут участвовать в экзамене, подав заявление.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik daha 5 peşə ixtisası üzrə sertifikat verəcək

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