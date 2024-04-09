Агентство: Чаще всего отказ в признании дипломов вызван отсутствием аккредитации у вуза

Наиболее частые отказы в признании иностранного диплома в Азербайджане связаны с отсутствием аккредитации у вуза, выдавшего диплом.

Наиболее частые отказы в признании иностранного диплома в Азербайджане связаны с отсутствием аккредитации у вуза, выдавшего диплом.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства по обеспечению качества в образовании при Министерстве науки и образования Турал Ахмедов заявил журналистам.

При этом он отметил, что число отказов в нострификации дипломов из года в год снижается.

"При выборе университета за рубежом гражданам необходимо удостовериться в наличии аккредитации у вуза. Однако есть случаи, когда аккредитация у учебного заведения есть, но при рассмотрении заявки о признании диплома выявляются какие-либо несоответствия", - сказал Т.Ахмедов.