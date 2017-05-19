6540 бакалавров сделали программный выбор для участия на II этапе экзамена в магистратуру

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Регистрация для участия на II этапе вступительных экзаменов в магистратуру и резидентуру продлится до 23:59 часов 22 мая.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, по данным на 17:30 сегодняшнего дня, для участия на II этапе вступительных экзаменов в магистратуру программный выбор утвердили 6540 бакалавров.

Однако, хотя 560 бакалавров сделали программный выбор в своем электронном заявлении, они не утвердили заявление.

449 из 665 кандидатов, обладающих правом участия на экзамене по приему в резидентуру, утвердили свое участие на II этапе экзамена.

Лица, желающие участвовать на II этапе вступительных экзаменов в магистратуру и резидентуру, до указанной даты должны утвердить свои электронные заявления.

В противном случае они не будут допущены ко II этапу экзаменов.