2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли

Наступивший год по предварительному прогнозу будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли

Наступивший год по предварительному прогнозу будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

"По предварительному прогнозу – да, но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли", - сказали в институте.

Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. 2021 год, как предполагается, будет еще короче.