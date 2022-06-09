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14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"

14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок" 14 июня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет "Последний звонок".
Наука и образование
9 июня 2022 г. 13:27
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок

14 июня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет "Последний звонок".

Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр образования Эмин Амруллаев.

"Последний звонок" будет организован во дворах, спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений.

"В мероприятии "Последний звонок" могут принять участие родительские комитеты, ассоциации родителей и учителей, представители общественности. Будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке İyunun 14-ü “Son zəng”dir, tədbirin keçiriləcəyi qayda açıqlanıb

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