Программа международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева охватит 100 студентов

Завершился процесс отбора кандидатов на 2025-2026 учебный год по программе "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева", совместно реализуемой Министерствами науки и образования и иностранных дел.

Как передает Report, в совместном заявлении двух министерств отмечается, что из сотен кандидатов из 64 стран, подавших заявки на программу, 100 человек из 51 страны были удостоены образовательного гранта.

Отобранные кандидаты будут обучаться на различных образовательных уровнях в 9 высших учебных заведениях Азербайджана, в основном в Университете ADA, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском государственном экономическом университете, Бакинском государственном университете, Бакинской высшей школе нефти, Бакинском инженерном университете, Нахчыванском государственном университете, Национальной академии авиации и Университете Хазар.

Следует отметить, что согласно этой программе, предусмотрено обучение граждан стран-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, стран, входящих в группу Малых островных развивающихся государств, а также стран, где проживают народы и национальные меньшинства, имеющие этнические, исторические и культурные связи с нашим народом, в высших учебных заведениях Азербайджана по различным уровням образования в течение 5 лет.

Согласно условиям указанной программы, предусмотрено выделение образовательных грантов для 100 граждан иностранных государств ежегодно, т.е. всего 500 человек в течение 5 лет.